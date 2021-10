DAÏDA / SOIRÉE SHOWCASES #JAZZSURSEINE2021 Le Baiser Salé, 19 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 22h30 à 23h15

gratuit

Daïda mélange rythmiques effrénés et mélodies planantes, l’électrique et l’acoustique, de la transe et des envolées solistes… un résultat détonant !

Auxane Cartigny claviers, Samuel F’Hima basse, Arnaud De Casanove trompette, Antonin Fresson guitare, Vincent Tortiller batterie

SOIRÉE SHOWCASES JAZZ-SUR-SEINE 2021 organisée par PARIS JAZZ-CLUB, en partenariat avec l’ADAMI

Un jazz électrique et progressif tel qu'il se joue et s'invente aujourd'hui. Inspiré de la légende de Daïdarabotchi, créature géante mystique, DAÏDA est une formation un brin épique, distillant un jazz vivant et moderne qui emprunte à la musique actuelle son énergie et son efficacité. Influencé par Christian Scott, Joe Hisaishi ou encore Radiohead, Daïda mélange rythmiques effrénés et mélodies planantes, l'électrique et l'acoustique, de la transe et des envolées solistes… un résultat détonant !

https://www.youtube.com/watch?v=Ka0NkIG4hnY&feature=youtu.be

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

