DAÎDA Le Baiser Salé Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 22h45 à 23h45

.Tout public. payant PASS soirée : 28 EUR

1 concert : 10 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Daïda distille un jazz vivant et moderne qui emprunte à la musique actuelle son énergie et son dynamisme. Le groupe propose un mélange de rythmiques effrénées, de mélodies planantes, d’électrique et d’acoustique. C’est un voyage non organisé, une libre déambulation guidée par l’esprit de Daïda Rabotchi, créature géante mystique.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-da-da-22h45

DAÎDA