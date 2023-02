Daguerre MANUFACTURE CHANSON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Daguerre MANUFACTURE CHANSON, 7 avril 2023, PARIS. Daguerre MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE En 2003, Olivier Daguerre sort sous le nom de DAGUERRE son premier album solo, le premier d’une longue série. Aujourd’hui, fort de plusieurs centaines de concerts et de festivals notoires (Les Francofolies, Les Déferlantes, Musilac…), de huit albums et de multiples collaborations remarquées avec Cali ou Francis Cabrel, Daguerre fête ses vingt ans de carrière en sortant son neuvième album « VIRAGES ». Douze virages aux sonorités Pop/Rock/Folk riches de belles rencontres artistiques, avec en « Featuring » Martin Luminet, Emilie Marsh, HYL, Paul’O, Juliette Magnevasoa, Elena D., Vincent Bosler. Votre billet est ici MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE En 2003, Olivier Daguerre sort sous le nom de DAGUERRE son premier album solo, le premier d’une longue série. Aujourd’hui, fort de plusieurs centaines de concerts et de festivals notoires (Les Francofolies, Les Déferlantes, Musilac…), de huit albums et de multiples collaborations remarquées avec Cali ou Francis Cabrel, Daguerre fête ses vingt ans de carrière en sortant son neuvième album « VIRAGES ». Douze virages aux sonorités Pop/Rock/Folk riches de belles rencontres artistiques, avec en « Featuring » Martin Luminet, Emilie Marsh, HYL, Paul’O, Juliette Magnevasoa, Elena D., Vincent Bosler. .17.8 EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu MANUFACTURE CHANSON Adresse 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Ville PARIS Tarif 17.8-17.8 lieuville MANUFACTURE CHANSON PARIS Departement Paris

MANUFACTURE CHANSON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Daguerre MANUFACTURE CHANSON 2023-04-07 was last modified: by Daguerre MANUFACTURE CHANSON MANUFACTURE CHANSON 7 avril 2023 Manufacture Chanson Paris

PARIS Paris