EUR Les jeunes Vignerons vous donnent rendez-vous samedi 30 avril 2022 pour une soirée Rock avec “The Notions”.

C’est un groupe qui reprend, en formule électrique ou acoustique, les grands classiques du genre, interprétés dans le respect des originaux avec amour, énergie et authenticité. Pour The Notions, il est question de Rock pur jus des années 60 à aujourd’hui avec The Rolling Stones, The Beatles, Arctic Monkeys, The Strokes, The Killers…”

L’ouverture des portes se fait à 19h. Nous vous proposerons de la restauration avec des grillades, de la tarte flambée et des bretzels.

La première partie de soirée est assurée par le groupe “Redlight Dreams” avec des titres originaux. La soirée se poursuit après le concert de The Notions avec un DJ jusqu’à 1h du matin.

En partenariat avec TopMusic

