DAGOBA + TRIBUTE TO THRASH + MÉS Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 4 mai 2024.

DAGOBA + TRIBUTE TO THRASH + MÉS Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

S’il y a bien un rendez-vous metal à ne pas manquer en 2024, c’est bien celui là !

Réunis à Echo System pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle Dagoba, groupe emblématique et reconnu de la scène française et internationale, Tribute to Thrash et leurs excellentes reprises Thrash des années 80, et le groupe Més à découvrir absolument ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

