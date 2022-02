Dagoba + Infected Rain + Explicit Human Porn La CLEF, 15 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF, le vendredi 15 avril à 20:00

Formé en 2003, **Dagoba** s’inspire des groupes de métal américains des années 1990 tel que Pantera, Machine Head ou Fear Factory. Après plus de 1 500 concerts en Europe, Amérique du Nord et Asie, une première partie de Metallica en Espagne, et des tournées avec Sepultura, Moonspell ou encore Kreator, Dagoba représente fièrement et férocement la scène métal française depuis presque 20 ans. Leur dernier projet « Black Nova » (Napalm Records) affirme un son massif, riche en scream vigoureux, refrains mélodiques et riffs vertigineux. [www.facebook.com/dagobaofficial](http://www.facebook.com/dagobaofficial) [[https://youtu.be/gJeA2XjgJDw](https://youtu.be/gJeA2XjgJDw)](https://youtu.be/gJeA2XjgJDw) L’Europe de l’Est bouillonne de projets metal contemporains cherchant à revisiter le genre ; **Infected Rain** en est la preuve. Porté par la charismatique chanteuse Lena Scissorhands, Infected Rain a appris de ses pairs (Nightwish, Epica…) tout en se distinguant par la maitrise d’une voix féminine entre lyrisme et scream. Le groupe se forme en 2008 lors d’un concert consacré à Slayer. Des tournées en Crimée se mettent rapidement en place et le groupe ne tarde pas à gagner un public conséquent et engagé. Le dernier album, « Ecdysis » (Napalm Records), déjà salué par la communauté, explore des influences metalcore, djent ou encore deathcore. Après avoir partagé plusieurs dates avec Jinjer, c’est aux côtés de Dagoba qu’ils reprennent la route ! [www.facebook.com/infectedrain](http://www.facebook.com/infectedrain) [https://youtu.be/rjgd_QMWphg](https://youtu.be/rjgd_QMWphg) Jeune formation francilienne, **Explicit Human Porn** défend une musicalité industrielle entre rock et métal depuis sa création en 2016. La voix de la chanteuse Lowe North mélange sensibilité et agressivité, entourée par une atmosphère lourde et électronique. Entre satire et critique sociale, les compositions du groupe s’imprègnent avec fatalisme du constat d’un monde autodestructeur livré aux addictions. Quoi de mieux pour se plonger dans cette soirée ? [www.facebook.com/explicithumanporn](http://www.facebook.com/explicithumanporn) [[https://youtu.be/O161LXKKsNA](https://youtu.be/O161LXKKsNA)](https://youtu.be/O161LXKKsNA)

20€ plein / 17€ réduit / 13€ adhérents CLEF

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



