Dago Et Le Labyrinthe Des Peurs COMEDIE DE TOURS, 14 février 2023, TOURS.

Dago Et Le Labyrinthe Des Peurs COMEDIE DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 14:45 (2023-02-12 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Jeune public (pour les enfants de 3 à 10 ans)Durée : 0H50De Ezan Avec EzanUn matin, Dago se réveille au milieu de nulle part mais très rapidement il se rend compte qu’il est dans le mystérieux labyrinthe des peurs…”Eh oh tu m’entends ? Je m’appelle Dagobert, enfin tout le monde me surnomme Dago, et je suis bloqué dans le labyrinthe des peurs.Depuis tout petit, mon grand-père m’en parle mais je ne pensais pas qu’il existait vraiment.Je vais avoir besoin de ton aide pour sortir d’ici. Penses-tu être assez courageux pour m’aider à vaincre mes peurs et à trouver la sortie de ce labyrinthe ?Je compte sur toi, à très bientôt !”Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.N° téléphone accès PMR : 02 47 66 68 81

COMEDIE DE TOURS TOURS 39 RUE MICHELET Indre-et-Loire

