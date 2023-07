Feux d’Artifice à Daglan Daglan, 13 juillet 2023, Daglan.

Daglan,Dordogne

Repas à 20h : Soupe (chabrol), assiette fraicheur, pavé de bœuf et pomme de terre sarladaise, tarte et café.

Animation musicale avec le TRIO MOOD

23h : Feux d’artifice sur les bords du Céou..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal at 8pm: Soup (chabrol), assiette fraicheur, pavé de b?uf and pomme de terre sarladaise, tart and coffee.

Musical entertainment with TRIO MOOD

11pm: Fireworks on the banks of the Céou.

Comida a las 20h: Sopa (chabrol), « assiette fraicheur », filete de ternera y patatas Sarladaise, tarta y café.

Animación musical con el TRIO MOOD

23 h: Fuegos artificiales a orillas del Céou.

Mahlzeit um 20 Uhr: Suppe (Chabrol), Frischeplatte, Rindersteak und Kartoffeln nach Sarladaise-Art, Kuchen und Kaffee.

Musikalische Unterhaltung mit dem TRIO MOOD

23 Uhr: Feuerwerk am Ufer des Céou.

