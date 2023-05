Daghmous, atelier ter­­ra­­rium Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Daghmous, atelier ter­­ra­­rium Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net Venez créer un terrarium au tout milieu du centre d’art ! Plante aux nom­­breu­­ses vertus médi­­ci­­na­­les, le dagh­­mous sym­­bo­­lise, d’après Abdessamad El Montassir, la mémoire du désert. À la fois témoin et gué­­ris­­seuse, la plante gar­­de­­rait les sou­­ve­­nirs de son ter­­ri­­toire tout en pre­­nant soin de ses habi­­tant·es. Dans un ter­­ra­­rium ins­­talé au centre d’art, plan­­tons ensem­­ble les grai­­nes, pous­­ses et semis de végé­­taux qui écouteront dis­­crè­­te­­ment les his­­toi­­res des visi­­teur·­­ses et pren­­dront soin d’elleux et des œuvres tout au long de l’expo­­si­­tion. Cet atelier a lieu dans le cadre de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir, du 10 mai au 13 juillet à Bétonsalon. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/ 0145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1163

Bétonsalon Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bétonsalon - centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris

Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Daghmous, atelier ter­­ra­­rium Bétonsalon – centre d’art et de recherche 2023-05-24 was last modified: by Daghmous, atelier ter­­ra­­rium Bétonsalon – centre d’art et de recherche Bétonsalon - centre d'art et de recherche 24 mai 2023 Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris

Paris Paris