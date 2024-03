Dag Topor Les Arcades Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Dag Topor ♫HIP-HOP♫ Samedi 13 avril, 20h00 Les Arcades 8€ en pré-vente / 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

« MC tout terrain expérimenté au flow percutant, DAG TOPOR est un Xplorappeur oscillant entre rap conscient, egotrips farfelus et recits thématiques. Kickeur d’élite hardcore et décalé à la prose aiguisées, il délivre un hip-hop diversifié et abouti, sans compromis, loin des standards de l’industrie. Après #BALANCETOPOR, son nouvel album #MITTOUT, sort le 5 avril 2k24 sur toutes les plateformes. Accompagné d’une belle brochette de gens bons et talentueux, il viendra en célébrer la sortie le 13 avril aux ARCADES. Grosse soirée hip-hop en perspective ». GUESTS LIST DE OUF.

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur