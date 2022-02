Dafné Kritharas Le 360 Paris Music Factory, 10 février 2022, Paris.

Dafné Kritharas

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 10 février à 20:30

CHANSON GRECQUE FUSION Dafné Kritharas puise son inspiration dans un répertoire né de la convergence des cultures ayant cohabité ensemble pendant quatre siècles sous l’Empire Ottoman : chants grecs, séfarades, bosniaques, arméniens, turcs… Son deuxième album Varka (sortie octobre 2021 et classé n°1 par Transglobal World Music Chart), réunit des musiciens de divers horizons et redonne un nouveau souffle à ces chants oubliés. Bercée par les chants des îles et les rebetika, nourrie de jazz, de folk, d’une subtile note électro et de riches sonorités, portée par des instrumentistes virtuoses et des répertoires multiples, la voix à la fois intimiste, pure et déchirante de Dafné Kritharas chante l’exil, l’amour et la joie. Elle dévoile également quelques-unes de ses propres compositions inédites en grec : histoires vraies transformées en contes mystérieux où des femmes bafouées deviennent redoutables reines des montagnes et où la mer grondante protège les opprimés. En janvier 2021, elle est Lauréate du Prix des Musiques d’Ici – Diaspora Music Awards. Elle se produit principalement en quintet, mais pour l’occasion, elle sera en trio guitare – voix – contrebasse avec Paul Barreyre à la guitare et Pierre-Antoine Despatures à la contrebasse. Crédit photo Chloé Kritharas Devienne DISTRIBUTION Dafné Kritharas : chant, composition, arrangements Paul Barreyre : guitare, chœurs, arrangements Pierre-Antoine Despatures : contrebasse

Sur réservation ou sur place

Dafné Kritharas – Festival Au Fil des Voix

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T22:00:00