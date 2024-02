Dafné Kritharas (Grèce) Sainte-Savine, jeudi 28 mars 2024.

Voyage ensorcelant en Méditerranée

Dafné Kritharas envoûte par son timbre pur et donne un souffle nouveau à des mélodies grecques, séfarades, orientales, chantant la mer, les villages quittés, un monde perdu.

Sa voix, impressionnante, coule d’une source pure. Forte et claire, ample et souple, elle vibre dans les aigus, résonne dans les graves.

Dafné Kritharas l’utilise en instrument pour créer des sonorités virtuoses et ressusciter rebetiko grec, complaintes judéo-espagnoles, chants traditionnels séfarades, bosniaques, arméniens, turcs… nés sous l’Empire ottoman.

Elle chante l’exil, l’amour et la joie, tout en dévoilant également quelques-unes de ses propres compositions inédites en grec histoires vraies transformées en contes mystérieux où des femmes bafouées deviennent de redoutables reines des montagnes et où la mer grondante protège les opprimés.

Lauréate du Prix de l’Académie Charles Cros en 2022

Qu’elle chante une mélodie grecque, bosniaque, arménienne ou turque, Dafné Kritharas le fait toujours avec la même justesse et intensité. La chanteuse raconte des histoires venues d’ailleurs, des contes et légendes traditionnelles avec une voix impressionnante, ensorcelante. France Musique

