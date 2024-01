DADY THIOUNE Peniche Marcounet Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 10 EUR

From Senegal to the world!

Jeune prodige qui depuis l’âge de 9 ans n’a plus lâché sa guitare, on l’a vu sur les scènes du monde entier, accompagnant les plus grands, parmi lesquels Omar Pene, Orchestra Baobab, Baaba Mal… Au Sénégal, on le connaît aussi comme arrangeur, co-compositeur, ingénieur du son, une source d’énergie musicale à laquelle de multiples talents du pays (hello Wally Seck !) viennent puiser pour développer leurs

projets de live ou d’albums.

Dady Thioune, guidé par sa guitare acoustique comme sur un tapis magique, chante un blues originel, africain. Revenu de multiples chemins pour trouver enfin le sien, il nous offre ses mélodies qu’il va chercher au plus profond de lui-même, pour ensuite les partager.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://www.peniche-marcounet.fr/event/dady-thioune/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100026836159662

