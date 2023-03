Salon du livre jeunesse du Pithiverais Dadonville Dadonville Catégorie d’Évènement: Dadonville

Salon du livre jeunesse du Pithiverais Dadonville, 18 mars 2023, Dadonville. Salon du livre jeunesse du Pithiverais 18 et 19 mars Dadonville Venez assister à la 23ème édition du Salon du livre jeunesse du Pithiverais sur le thème : Osons ! Osez.

De nombreux auteurs et illustrateurs seront présents comme Cécile Alix, Carl Norac ou encore Bernadette Després.

Le samedi, le prix Livrami sera remis. Dadonville Rue de l'Édit de Nantes, Dadonville

2023-03-18T08:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-19T08:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00 FMACEN045V509VA4 ©jarmoluk

