Salon du livre jeunesse du Pithiverais Dadonville, 18 mars 2023, Dadonville. Salon du livre jeunesse du Pithiverais 18 et 19 mars Dadonville Venez assister à la 23ème édition du Salon du livre jeunesse du Pithiverais sur le thème : Osons ! Osez.

De nombreux auteurs et illustrateurs seront présents comme Cécile Alix, Carl Norac ou encore Bernadette Després.

Le samedi, le prix Livrami sera remis.

2023-03-18T07:00:00+00:00 – 2023-03-19T16:00:00+00:00

