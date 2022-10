Marché de Noël Dadonville Dadonville Catégorie d’évènement: Dadonville

Marché de Noël Dadonville, 20 novembre 2022, Dadonville. Marché de Noël Dimanche 20 novembre, 09h00 Dadonville Marché de Noël Dadonville Rue de l’Édit de Nantes, Dadonville Dadonville L’association Event 45 organise un marché de noël.

Au programme : country de 11h à 12h, tombola, animation, idées cadeaux, venue du père noël de 10h30 à 12h et de 16h.

