Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Dadju Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Dadju Zénith, 21 novembre 2021-21 novembre 2021, Le Grand-Quevilly. Dadju

Zénith, le dimanche 21 novembre à 18:00

_Report du 28/03/20 puis du 22/10/20_ En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Trois ans plus tard, il s’impose désormais comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération avec près d’un million d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant ! Son dernier album « Poison ou Antidote », sorti le 18 novembre 2019, s’est écoulé à plus de 280 000 exemplaires.

Carré or : 59€ / Cat 1 : 49€ / Cat 2 : 39€ / Debout EARLY : 50€ / Debout : 42€

Report du 28/03/20 puis du 22/10/20 Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly