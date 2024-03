DADJU ET TAYC LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, jeudi 30 mai 2024.

PLAY TWO LIVE, AMATERASU, H24 & GOOD MOOD présententDADJU & TAYCHERITAGE – THE LIVE SESSIONPlongez dans un océan de sensations avec l’album et le projet cinématographique le plus attendu de l’année, où la magie de Dadju rencontre l’élégance de Tayc ! Dadju et Tayc, deux génies de la musique, ont décidé de dépasser leurs statuts de concurrents et de faire taire la rivalité que leurs communautés créent depuis de nombreuses années en s’associant pour offrir un chef-d’œuvre musical qui marquera l’histoire. Ils cumulent à eux deux plus de 3 milliards de streams, 30 millions d’abonnés et 4 milliards de vues. Un album qui s’apprête à transcender les frontières musicales et plus globalement audiovisuelles en mélangeant les sonorités pop, R&B, et afrolov’ pour offrir une symphonie captivante de rythmes entêtants. Préparez-vous à être transporté dans un monde sonore et visuel où chaque note est une émotion, chaque chanson une histoire, et chaque instant une expérience inoubliable.Bien plus qu’une simple collaboration, cet album est une célébration de l’amour, de la musique et de l’art où l’harmonie parfaite règne en maître. Une fusion inégalée de voix envoûtantes, de mélodies addictives et de paroles profondes.Après avoir SOLD OUT leur date à l’Accor Arena et annoncé une série de concerts les 24, 25 et 26 mai à La Seine Musicale ; Dadju et Tayc reviennent avec 3 dates supplémentaires les 31 mai, 1er et 2 juin 2024.

Tarif : 59.00 – 119.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:00

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92