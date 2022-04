Dadju : Cullinan Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dadju : Cullinan Tour Zénith Nantes Métropole, 13 décembre 2022, Saint-Herblain. 2022-12-13

Horaire : 20:00

Gratuit : non 42 € à 64 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concert. En à peine 5 ans, Dadju s’impose comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération : 2 albums, 2 disques de Diamant, 66 singles certifiés dont 10 de Diamant, 16 de Platine et 40 Or. Sans compter des tubes comme Reine, Bob Marley, Jaloux ou encore Mon Soleil, tous #1 ! 2022 marque le retour du Prince Dadju quand le 18 février 2022, il dévoile le single King, issue de Cullinan, son 3e album prévu pour le 13 mai 2022. Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un Accor Arena et une tournée des Zénith sold out avec le P.O.A. Miel Tour, sans oublier un arrêt au Parc des Princes le 18 juin 2022 pour un concert exceptionnel, Dadju vous donne rendez-vous pour le Cullinan Tour, une tournée qui passera forcément près de chez vous. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

