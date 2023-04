Bistrot bretonnant Dadivazi Kastellin Catégories d’Évènement: Kastellin

Penn-ar-Bed

Bistrot bretonnant Dadivazi, 20 janvier 2023, Kastellin. Bistrot bretonnant Vendredi 20 janvier, 19h00 Dadivazi Brezhoneg e Bro Rouzig vous donne rendez-vous au bistrot pour discuter autour d’un verre ou deux (avec modération bien-sûr) en breton.

Uriell et Gilles nous accueilleront dans leur bar, situé Grand Rue à Châteaulin, à partir de 19h.

Venez faire connaissance avec les bretonnants et les bretonnantes du coin ou d’ailleurs, qui connaissent la langue ou qui soient en train de l’apprendre, tout le monde est bienvenu. Dadivazi 55 ru Vras – 29 150 Kastellin Kastellin 29150 Penn-ar-Bed Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:00:00+01:00 – 2023-01-20T23:00:00+01:00

2023-01-20T19:00:00+01:00 – 2023-01-20T23:00:00+01:00 bistrot bar Brezhoneg e Bro Rouzig

