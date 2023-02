DADDY LONG LEGS LE MOLOTOV, 31 mars 2023, MARSEILLE.

DADDY LONG LEGS LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-29 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Cartel Concerts présente : DADDY LONG LEGS, le trio de Brooklyn composé de Brian Hurd (voix, harmonica, guitare), Murat Akturk (guitare slide) et Josh Styles (batterie, maracas) fait ses débuts chez Yep Roc Records le 10 mai avec Lowdown Ways, leur troisième album studio.Produit par Jimmy Sutton et mixé par Alex Hall (JD McPherson, Pokey LaFarge, Jake La Botz) aux Hi-Style Studios de Chicago, l’album comprend 12 compositions originales avec des contributions de JD McPherson et Sutton. Une nouvelle direction par rapport à leurs deux premiers albums studio (sortis chez Norton Records), Lowdown Ways voit les garçons élargir leurs horizons sonores avec du gospel, du cajun et de la musique de la colline du Mississippi, couplés à leurs célèbres bangers R&B.Lorsque Village Voice lui a demandé « Qu’est-ce que DADDY LONG LEGS ? », Hurd a répondu : « Le salut du rock and roll à travers l’esprit roots et blues ». Bien qu’influencé par Son House, Captain Beefheart, Howlin’ Wolf, MC5 et Dr. Feelgood, leur son personnifie le rock garage et le punk avec une touche contemporaine brute, le tout dans un R&B surchargé.Avant la sortie de l’album, Rolling Stone Country a désigné « Glad Rag Ball » comme l’une des « 10 meilleures chansons de country américaine de la semaine », citant « des hurlements gutturaux et des rythmes qui font taper du pied ». Brooklyn Vegan a diffusé en avant-première le clip officiel de « Pink Lemonade », chanson coécrite par JD McPherson et WFMU « Mornin’ Noon & Nite ». Depuis sa formation en 2010, le groupe a sorti deux albums studio, un album live et deux 45 tours chez Norton Records. Leur dernier album Rides Tonight était paru en 2015. Ils ont notamment tourné avec Jon Spencer, Hurray For The Riff Raff, The Sonics, Nikki Lane et Nick Waterhouse.

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhone

