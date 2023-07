« Daddy » de Marion Siéfert, au Théâtre de La Commune ! Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 6 octobre 2023, Aubervilliers.

Du vendredi 06 octobre 2023 au mercredi 11 octobre 2023 :

mardi, mercredi, vendredi

de 19h30 à 00h00

samedi

de 18h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Durée : 03h30

Dans la Grande Salle de La Commune

Le Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers présente « Daddy » de Marion Siéfert, du 6 au 11 octobre 2023.

Dans le petit lotissement où elle habite avec ses parents, Mara

s’ennuie. Elle a treize ans et rêve de devenir actrice. Grâce à l’avatar

qu’elle s’est construit en ligne, elle s’évade loin de son quotidien et

des fins de mois difficiles. Jusqu’au jour où, dans l’un des roleplay

interactifs qu’elle affectionne, elle rencontre Julien, vingt-sept ans.

Très vite, le beau et jeune loup du métavers lui promet le succès.

Mais, pour l’obtenir, c’est avec son vrai corps qu’elle devra se plier

aux règles de « Daddy », un jeu virtuel et sans limites… Dans le sillage

de ses précédents spectacles, Marion Siéfert porte à son point

d’incandescence la question de la jeunesse.

À la faveur d’une enquête de

terrain, elle fait du théâtre le lieu d’une interpellation nécessaire :

comment s’installe un rapport de domination sur une enfant ? Et

qu’est-ce qui dans notre société le permet ? Intégralement incarné sur

scène, l’univers numérique est montré sans complaisance comme un espace

de prédation où tout se monétise. Pourtant, et c’est là toute la force

de la mise en scène, le langage du jeu vidéo vient redonner un souffle,

une amplitude que la représentation théâtrale avait peut-être oubliés.

Bondissant d’une réalité à une autre, multipliant les registres et les

styles d’interprétation, les acteurs de Daddy nous entraînent dans un monde de tous les possibles (y compris les pires), mais qui n’en est pas moins réel…

Avec Émilie Cazenave, Lou Chrétien-Février, Jennifer Gold, Lila Houel, Louis Peres, Charles-Henri Wolff

→ samedi 7 octobre, la représentation sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique

Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

