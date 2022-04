Daddy Blues Bourbon-Lancy, 18 juin 2022, Bourbon-Lancy.

20 20 EUR Sale temps pour Bernard Lapierre ! Le jour où on lui remet enfin son fils adoptif, sa femme le quitte ! Et comme si cela ne suffisait pas de devoir mentir à la fonctionnaire de la DASS pour garder le bébé, il doit jongler entre un associé psychorigide, un client mécontent, une secrétaire syndiquée et une femme bipolaire ! Mais que ne ferait-on pas pour être papa ?

+33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/daddy-blues2&multi=14118&color=0A99D1&parent=bourbonlancy&color=0A99D1

