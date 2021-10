Dadaaa Duo – Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais – Festival Les Enfants Terribles Maison des Arts de St-Herblain, 17 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-17 les 16 et 17 mars 2022

Horaire : 14:15 14:45

Gratuit : non 5 € / 10 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 les 16 et 17 mars 2022

Danse/Marionnettes – Jeune public. Dada n’a ni queue ni tête.Dada colle, agrège, mélange…Dada se moque.Et qui mieux que les enfants sont Dada ? Trois danseurs-marionnettistes et un contre-ténor performeur nous plongent dans un monde imaginaire, un univers plastique porté par l’esprit Dada. Pied de nez à la rigueur des conventions et aux batailles idéologiques du début du XXe siècle, DADA marqua, par sa liberté créatrice langagière et son irrévérence, l’imaginaire de nombreux artistes. Pour les plus jeunes spectateurs, Amélie Poirier se plait ici à reproduire à échelle variée des marionnettes DADA de Sophie Taeuber-Arp. Celles-ci évoluent dans une performance sonore, inspirée par des poèmes DADA où la parole devient davantage matière que sens. Conception et mise en scène : Amélie Poirier Interprètes : Mathieu Jedrazak et Clémentine Vanlerberghe Marionnettes à gaine : Marta Pereira Durée : 30 min. Public : à partir de 2 ans Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (3 au 30 mars 2022)

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme