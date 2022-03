DADAAA Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

DADAAA Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-11 18:30:00 – 2022-03-11 19:10:00 Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Bienvenue dans un monde irréel et fabuleux, un univers plastique et sonore habité par des reproductions de marionnettes de l’artiste DADA Sophie Taeuber-Arp. Réinvesties à différentes échelles, ces marionnettes aux lignes très épurées dégagent un potentiel onirique très puissant. À la fois simples et majestueuses, ces figures deviennent immédiatement des supports à l’imaginaire des spectateurs. Elles évoluent dans une performance musicale et rythmique inspirée par des poèmes DADA où la parole devient davantage matière que sens.

A partir de 2 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Amélie Poirier convoque l’esprit du mouvement DADA dans une création joyeuse et irrévérencieuse qui mêle le théâtre, la danse, les marionnettes, la musique et le chant. Les petits comme les grands se laissent porter par la poésie musicale et la beauté graphique de cette odyssée un peu folle.

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 http://www.le-carre.org/

