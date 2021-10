DADA, ES-TU LÀ ? Château-Gontier-sur-Mayenne, 12 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

DADA, ES-TU LÀ ? 2022-03-12 09:30:00 – 2022-03-12 10:30:00 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Pays de la Loire

EUR 5 5 Amélie Poirier invite les petits et les plus grands à revisiter le processus de création du spectacle. En mouvement avec des matériaux bruts (papier de soie, balles de tennis, bambous etc.), ils créent des corps-paysages permettant d’exprimer un certain élan de liberté propre à l’esprit DADA.

Atelier adulte – enfant (2-6 ans)

Nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle « Dadaaa ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais proposent deux ateliers autour du spectacle « Dadaaa ». Chacun choisit son atelier ou participe aux deux propositions.

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 https://www.le-carre.org/

Amélie Poirier invite les petits et les plus grands à revisiter le processus de création du spectacle. En mouvement avec des matériaux bruts (papier de soie, balles de tennis, bambous etc.), ils créent des corps-paysages permettant d’exprimer un certain élan de liberté propre à l’esprit DADA.

Atelier adulte – enfant (2-6 ans)

Nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle « Dadaaa ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-09-29 par eSPRIT Pays de la Loire