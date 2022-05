Dad is playing machine / f / rock indé Urgence Disk Records, 22 mai 2022, Genève.

Urgence Disk Records, le dimanche 22 mai à 17:00

Dad is playing machinePiano / voix / machines / percussions Piano / vocals / machines / drums Follow us : [https://bfan.link/the-mist](https://bfan.link/the-mist) /dadisplayingmachine/ [https://bfan.link/the-mist](https://bfan.link/the-mist) [https://www.youtube.com/watch?v=QCR4KihGAuY](https://www.youtube.com/watch?v=QCR4KihGAuY) interview du groupe pour un web zine Depuis l’automne 2018, David et Robin forment le duo lyonnais Dad is Playing Machine. À l’origine du projet, David commença par écrire et composer seul. Puis il s’entoura de quelques musiciens pour réaliser ses premières scènes. C’est à la suite du départ de son batteur qu’il rencontra Robin grâce à une petite annonce. Depuis, les deux gones sont devenus inséparables : “Le projet a aujourd’hui une toute nouvelle dimension. Il s’agit d’un duo très complémentaire, dans lequel chacun a sa place mais où l’on partage tout.” La quarantaine assumée, David n’en demeure pas moins très discret quant à sa vie parallèle à la musique. “J’ai plusieurs activités. Je ne veux pas tout mélanger. J’ai un propos artistique qui doit être apprécié d’une manière totalement neutre et autonome, indépendamment de tout ce que je peux être à côté.” Avant d’ajouter : “L’être humain est complexe. Dans l’artistique, on essaie de transmettre des émotions, une intériorité. Mon idée est de me détacher de la partie un peu plus matérialiste de nos vies.” REVENIR DANS LA PARTIE David incarne ce “Dad” en quête de sens qui, observant ses enfants tout en prenant du recul sur son quotidien professionnel, cherche donc à laisser derrière lui un consumérisme forcené qui n’a pas encore tout détruit. Objectif : se retrouver et réinventer une monde devenu fou. C’est dans cette optique qu’il a dévoilé avec Robin, le 25 septembre dernier, un premier EP intitulé The Mist. Celui-ci axe sa progression et sa trame sur quatre morceaux écrits entre 2014 et 2017. Une mélancolie profonde s’en détache. “J’étais à une étape de ma vie où je réfléchissais au sens de l’existence. Une phase que j’assimile aussi à une redécouverte de moi-même.” David participa à d’autres projets par le passé. Il fut bassiste et chanteur dans plusieurs groupes, avant de prendre ses distances quelques temps avec la musique. Sa rencontre avec le piano est en partie à l’origine de leurs retrouvailles. “Le piano est un instrument que j’ai découvert sur le tard. Pour l’anecdote, j’ai d’abord acheté le piano avant de savoir en jouer. J’ai commencé à prendre des cours une fois que je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. C’est de là que je me suis remis à écrire et à composer.” DAD IS PLAYING MACHINE : À LA VIE, À LA MORT Si nombreux sont celles et ceux qui ressentent un certain désarroi à une période précise de leur existence, ils ne franchissent pas tous le pas. Notamment pour communiquer et partager le leur avec les autres. David, lui, conserve de son adolescence cette démarche nécessaire de créer “pour exprimer les choses, les écrire, en faire de la musique et des chansons. C’est une façon de communiquer, d’extérioriser. C’est une sensibilité que j’ai. Qui fait partie de moi.” Dans The Mist, il dévoile ainsi son rapport particulier à lui-même, aux autres, au temps. Mais aussi à la nature, à la vie et à la mort. Des thèmes qui résonnent plus intensément encore si l’on considère les événements de 2020. “En vérité, c’est une recherche de sensations venant de l’intérieur”, explique t’il. “Quand on réussit à les dompter, il en ressort parfois quelque chose. La musique, comme toute forme d’art, en est le fruit.” THE MIST : UN CHEMINEMENT À L’AVEUGLE ? Dans cette brume ayant donné son nom au premier EP de Dad is Playing Machine, chacun peut se reconnaître tout comme il peut s’y perdre. Pour David et Robin, il s’agissait de se recentrer. De revenir à la substantifique moelle de l’être. Pour le premier, par des compositions et une écriture léchées à destination de cet essentiel. Pour le second, par cette volonté de dépasser le seul cadre de la technique, du son et de la réalisation. “The Mist, c’est cette brume à la fois inquiétante de par le fait qu’on ignore ce qu’elle recèle. Et rassurante, parce qu’elle permet de se focaliser à nouveau sur la sensation. Tout en donnant la possibilité d’oublier la matérialisme.” Le duo prépare actuellement ses premières vidéos, dont la première devrait être partagée durant le premier trimestre 2021. Une série de lives qui permettront de revisiter les quatre titres de The Mist. Cette nouvelle étape permettra sans aucun doute à Dad is Playing Machine d’assumer, un peu plus encore, sa part de créativité et sa légitimité. “Ce premier EP est le point de départ de beaucoup de choses. Nous restons prudents et avançons étape par étape. Surtout, nous demeurons humbles. Dans un contexte où l’on sait qu’il y a pas mal de gens qui sont dans une situation de profonde incertitude. Notamment les petites structures telles que celles dans lesquelles nous évoluons.” [https://www.youtube.com/watch?v=QCR4KihGAuY](https://www.youtube.com/watch?v=QCR4KihGAuY) [https://dadisplayingmachine.bandcamp.com/](https://dadisplayingmachine.bandcamp.com/)

prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:00:00