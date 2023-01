Dacor Show Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 22 22 Ce 4e Dacor Show, se déroulera sur fond des années 30 à Marseille, autour d’un trafic « international » de savons de Marseille, où l’ambiance d’un cabaret, avec des airs du bar de la Marine, sera reconstituée sur scène pour accueillir les divers rebondissements du spectacle.



Environ 30 personnes évolueront sur scène, dont une vingtaine de personnes en situation de handicap sous la direction de leurs professeurs de chant, danse et théâtre qui les auront préparés pendant plus d’une année, ‘ces artistes extraordinaires‘ seront accompagnés d’environ 10 ‘artistes ordinaires’ de la région.



Ce spectacle se veut être un Modèle d’inclusion donnant pour objectif de changer le regard du public sur ces nouveaux artistes en valorisant leurs compétences et talents, permettant ainsi que l’art soit un moyen d’expression aussi pour les personnes en situation de handicap mental.



Donnons leurs de la lumière et laissons-les briller ! Retrouvez "Dacor Show" au Cepac Silo le 24 septembre.

