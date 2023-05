DACB (Daniela Castillo Briceno) au Consulat Général du Chili Place Salvador Allende, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 02h00

.Tout public. gratuit

Le journal de Maria Cristina/ Projection / Les poèmes de Maria Cristina Lopez Stewart habillent la façade du Consulat.

Née à Santiago du Chili en 1978, DACB est une artiste franco-chilienne. Elle vit et travaille en Ile de France. Une dimension politique et sociale est présente dans ses oeuvres, où sa pratique s’articule principalement autour de la vidéo, de la photographie et l’installation.

Projection vidéo en hommage à Maria Lopez Stewart, jeune poétesse chilienne, disparue en 1974.Ces poèmes ont été écrits entre juillet et septembre 1973. Les vers de Maria Cristina témoignent d’une époque où la violence et la tyrannie se sont imposées au Chili. Publiés presque 50 ans après, ses poèmes resurgissent nous montrant les premières lueurs de l’aube. L’Histoire est à nous, c’est le peuple qui la fait.

Place Salvador Allende 154 Rue de Grenelle, 75007 Paris 75007 Paris

Contact :

DACB