Date et horaire exacts : Le mardi 22 juin 2021

de 14h30 à 15h

gratuit

Le Musée d’Art Moderne de Paris et le Théâtre du Cristal collaborent une seconde fois avec le retour des visites décalées. L’expérience est renouvelée avec avec comme terrain de jeu la collection permanente du musée, dont le fonds d’œuvres regorge paradoxalement de trésors méconnus et d’une diversité insoupçonnée.

Le Musée d’Art Moderne de Paris et le Théâtre du Cristal ont réalisé une première collaboration en 2018 avec les visites décalées de l’exposition L’espace est silence, de Zao Wou-Ki. Cette fois-ci, les visites décalées reviennent avec la collection permanente du Musée d’Art Moderne.

Les comédiens du Théâtre du Cristal n’ont pas de formation en histoire de l’art mais apportent un regard radical qui sait aller chercher l’essentiel d’une œuvre. Ils mettent à contribution leur humanité et leur sensibilité au service d’un parcours qui emmène le public à travers des chemins buissonniers, hors des lieux communs habituels. L’interprétation théâtralisée de ces textes étonne dans un musée et rehausse l’inattendu de textes souvent poétiques et parfois plein d’humour. Elle rejoint et révèle à chaque fois une dimension essentielle et profondément originale des œuvres.

D’ABORD UN TOUT

Collaboration artistique : Pauline Guillerm

Avec : Marie Colin, Coralie Moreau, Yoram Gué, Frédéric Payen, Stéphane Guérin, Angélique Bridoux, Vincent Chalambert, Olivier Couder, Clément Langlais, Nadia Sadji, Stiva Michaux-Paterno

Tableaux interprétés :

– LES BAIGNEUSES, Albert GLEIZE

– L’ÉQUIPE DE CARDIFF / RYTHME N°1 / LA TOUR EIFFEL, Robert DELAUNAY

– SCULPTURE SANS TITRE, Gustave MIKLOS

– PLIAGE BLEU, Simon HANTAÏ

– SUITE DU DÉROULEMENT, Judith REIGL

– BLAU ORANGE UND GELB, Ernst Wilhelm NAY

– LE DÉJEUNER SUR L’HERBE, Alain JACQUET

– SAFFA, Raymond HAINS

– NOTRE-DAME DE PARIS 1962, Niki DE SAINT PHALLE

– PORTRAIT ROBOT, IRIS ARMAN

– GRANDE MANEQUINNERIE, Jean HÉLION

Musée d’Art Moderne de Paris 11 avenue du Président Wilson Paris 75016

9 : Iéna (255m) 9 : Alma – Marceau (264m) Lignes 32 (Iéna), 42 (Alma-Marceau), 72 (Musée d’Art moderne), 80 (Alma-Marceau), 82 (Iéna) et 92 (Alma-Marceau)



Contact : https://www.theatreducristal.com/

