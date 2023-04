RANDO-MOSELLE – CHAMPIGNONS POLYPORES, MÉDECINE DE NOS FORÊTS La Hoube, 28 mai 2023, Dabo.

Qui connait le Ganoderme luisant ? Avez-vous déjà entendu parler des Tramètes versicolores ? Il s’agit de champignons polypores, qui poussent sur les arbres morts ou les souches moussues, ici dans nos forêts, et sont étudiés par les pharmaciens, biologistes et mycologues pour leurs nombreuses propriétés nutritives et médicinales. Encore méconnus en France, mais largement utilisés en Asie et en Amérique, venez découvrir ce top 4 de la pharmacopée forestière locale et sauvage auprès d’Alexandra Gerber, artiste plasticienne passionnée de mycologie. Comment les reconnaître ? Comment les consommer ? Quelles sont leurs propriétés ? C’est un bol d’air, une balade guidée, une occasion privilégiée de découvrir « in situ » les trésors de nos forêts.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 . 0 EUR.

La Hoube Parking forestier après le Zollstock

Dabo 57850 Moselle Grand Est



Who knows the shiny Ganoderma? Have you ever heard of the Versicolored Trametes? They are polyporous mushrooms, which grow on dead trees or mossy stumps, here in our forests, and are studied by pharmacists, biologists and mycologists for their numerous nutritional and medicinal properties. Still unknown in France, but widely used in Asia and America, come and discover this top 4 of the local and wild forest pharmacopoeia with Alexandra Gerber, a visual artist passionate about mycology. How to recognize them? How to consume them? What are their properties? It’s a breath of fresh air, a guided stroll, a privileged opportunity to discover « in situ » the treasures of our forests.

¿Quién conoce el brillante Ganoderma? ¿Ha oído hablar alguna vez de los Trametes versicolores? Son setas poliporosas que crecen en árboles muertos o tocones musgosos, aquí en nuestros bosques, y son estudiadas por farmacéuticos, biólogos y micólogos por sus numerosas propiedades nutritivas y medicinales. Aún poco conocidas en Francia, pero muy utilizadas en Asia y América, venga a descubrir este top 4 de la farmacopea local y silvestre de los bosques con Alexandra Gerber, artista plástica apasionada por la micología. ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo comerlas? ¿Cuáles son sus propiedades? Es un soplo de aire fresco, un paseo guiado, una ocasión privilegiada para descubrir « in situ » los tesoros de nuestros bosques.

Wer kennt den Glänzenden Ganoderma? Haben Sie schon einmal von den Versicolor Trameten gehört? Es handelt sich um polypore Pilze, die auf toten Bäumen oder moosigen Baumstümpfen wachsen, hier in unseren Wäldern, und die von Apothekern, Biologen und Mykologen wegen ihrer zahlreichen Nährstoffe und medizinischen Eigenschaften untersucht werden. In Frankreich noch unbekannt, aber in Asien und Amerika weit verbreitet, entdecken Sie diese Top 4 der lokalen und wilden Waldapotheke bei Alexandra Gerber, einer bildenden Künstlerin mit einer Leidenschaft für Mykologie. Wie erkennt man sie? Wie werden sie verzehrt? Welche Eigenschaften haben sie? Es ist eine frische Brise Luft, ein geführter Spaziergang und eine privilegierte Gelegenheit, die Schätze unserer Wälder « in situ » zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT PAYS DE PHALSBOURG