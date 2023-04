FÊTE DU MUGUET Dabo Dabo Catégories d’Évènement: Dabo

Moselle

FÊTE DU MUGUET, 12 mai 2023, Dabo

2023-05-12 – 2023-05-18

Moselle Dabo . La Fête du Muguet revient à Dabo ! Pour cette 15e édition, retrouvez Ma Bonne Étoile, Déclic, Marley Brown, l’orchestre Stéréo et Alpen Mélodie sur une piste de danse de 150 m² ! Buvette et restauration (burgers, frites, tartes flambées, pizzas, etc). +33 6 87 15 34 35 Dabo

