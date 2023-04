ESCAPE GAME – LE SABOTAGE Hellert, 6 mai 2023, Dabo.

« Vous faites partie de la résistance. Une équipe chargée de préparer des actions ponctuelles pour contrer l’ennemi a laissé à votre disposition des éléments pour mener à bien cette mission. Par sécurité, au cas où l’ennemi intercepterait les documents ou messages, tout a été crypté. Saurez-vous décoder les différentes informations nécessaires au bon déroulement de cette mission ? » Un nouvel Escape Game réalisé par le Coffre à Idées, sur le thème de la Résistance ! À partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. 0 EUR.

Hellert Salle Hilaire

Dabo 57850 Moselle Grand Est



« You are part of the resistance. A team in charge of preparing specific actions to counter the enemy has left at your disposal elements to carry out this mission. For security, in case the enemy intercepts the documents or messages, everything has been encrypted. Will you be able to decode the different information needed to carry out this mission? » A new Escape Game made by the Coffre à Idées, on the theme of the Resistance! From 12 years old. Free, with registration.

« Usted forma parte de la resistencia. Un equipo encargado de preparar acciones específicas para contrarrestar al enemigo ha puesto a tu disposición elementos para llevar a cabo esta misión. Por razones de seguridad, en caso de que el enemigo intercepte los documentos o mensajes, todo ha sido encriptado. ¿Serás capaz de descifrar las distintas informaciones necesarias para llevar a cabo esta misión? » Un nuevo Escape Game de Coffre à Idées, ¡sobre el tema de la Resistencia! A partir de 12 años. Gratuito, previa inscripción.

« Sie sind Teil des Widerstands. Ein Team, das damit beauftragt ist, punktuelle Aktionen gegen den Feind vorzubereiten, hat Ihnen Material zur Verfügung gestellt, um diese Mission erfolgreich durchzuführen. Zur Sicherheit, für den Fall, dass der Feind die Dokumente oder Nachrichten abfängt, wurde alles verschlüsselt. Werden Sie es schaffen, die verschiedenen Informationen zu entschlüsseln, die für den reibungslosen Ablauf dieser Mission notwendig sind? » Ein neues Escape Game, das von Coffre à Idées durchgeführt wird, zum Thema Widerstand! Ab 12 Jahren. Kostenlos, nach Anmeldung.

