DABEULL LA CARTONNERIE, 15 février 2023, REIMS. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:01. Tarif : 25.0 à 25.0 euros. REMCA (LIC. LR21-4390) DABEULL est l'un des piliers épanoui du label Français Roche Musique de Cezaire qui se compose aussi d'FKJ, Darius ou encore Crayon. Que ce soit en show ou pour les sorties de projets, c'est l'éclectisme et l'inédit qui prime chez Roche Musique. Dabeull en est un parfait exemple. Artiste Funk le plus en vogue du moment, il a su remettre au goût du jour ce style bien particulier. Casquette vissée sur les bouclettes, lunettes rétro et moustache taillée, Dabeull n'a qu'une devise : donner le sourire ! LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

