DAAN DE ROMA, 4 mai 2023, BORGERHOUT.

DAAN DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Daan & co keren terug naar hun typische electrorockgeluid voor een indrukwekkende live-performance. Het nieuwe album The Ride is op maat gemaakt van zweterige clubs en dansende festivals. Het belooft te stomen in De Roma. Daan stelde een full band samen vol klassemuzikanten. Opnieuw met zes op het podium. Isolde Lasoen (drums) en Jeroen Swinnen (synths) vieren hun twintig jaar in de band, Geoffrey Burton (gitaar) en Jean Francois Assy (bass) zijn er uiteraard ook terug bij, net als trompetwonder Jo Hermans. Naast de pompende upbeat songs van de nieuwe plaat vult Daan de set aan met zijn overwoestbare classics. Van Swedish Designer Drugs, Victory, Housewife, Exes, Icon tot The Player: het zal bruisen en en geen seconde stil staan. Join the party!

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

