Cherrydon, le jeudi 10 février à 20:30

**Daag** [Latex Rock, Marseille] Daag est un groupe de latex rock fondé en 2019. Il puise son inspiration dans la musique Rockstar des année 80 avec la puissance des groupes glam de ces dernières années. Leurs univers latex, panthère, zèbre, Rockstar vous permettra de vous fondre dans un show ultra immersif. [https://www.facebook.com/DAAG.GROUPE](https://www.facebook.com/DAAG.GROUPE) **Sone** [Hard Rock,Marseille] Groupe de Hard Rock français qui aborde des thématiques sur la perception du temps, de la mort, de la vie et des relations humaines. [https://www.facebook.com/sonemusic13/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/sonemusic13/?ref=page_internal) **Local 9** [Rock, Marseille] Local 9 est un groupe de rock marseillais formé en mai 1997. Il puise ses influences aussi bien dans le Rock and Roll musclé des années 70 (The Rolling Stones, The Who, Status Quo,..), que dans les racines du Blues et les mélodies Folk. Très vite la personnalité du groupe s’est affirmée avec la volonté de composer ses propres morceaux dans un véritable travail collectif. Musiciens talentueux, compositeurs et interprètes à trois voix, les textes écrits autant en anglais qu’en français, sont tantôt ciselés et percutants, tantôt poétiques et nostalgiques. Le groupe a déjà composé 4 albums. « Vu du local » (2004), « 9.2 » (2007), « Prendre le large » (2013), « Sonic Winds » (2019.) [https://www.facebook.com/local9rock](https://www.facebook.com/local9rock) *************************************** Ouverture des portes à 19h Restauration + bar sur place Parking gratuit Pass vaccinal obligatoire

6€

♫ROCK♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



