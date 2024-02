DAAAAAALI !・Avant-première au Louxor Cinéma Le Louxor Paris, lundi 5 février 2024.

Le lundi 05 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

NORMAL 10,50 €

RÉDUIT 8.20 €

-26 ANS 5.50 €

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés

Séance en avant-première du nouveau film de Quentin Dupieux : Daaaaaali !

LUNDI 5 FÉVRIER・20H

AVANT-PREMIÈRE

DAAAAAALI !

De Quentin Dupieux

FRANCE I 2024 I 1H17

Avec Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Didier Flamand, Romain Duris, Agnès Hurstel

Hors-compétition – Mostra de Venise

Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

« Quand

le cinéaste de l’absurde s’en prend à l’ego démesuré de l’artiste

espagnol, cela donne un film surréaliste. (…) Dupieux et lui ont

beaucoup en commun, pas étonnant de voir le cinéaste, par ailleurs fan

de Buñuel, lancer un tel hommage au peintre. Et si c’est la première

fois, en treize longs métrages, qu’il représente un homme ayant

réellement existé, inutile de préciser que ceci n’est pas un biopic

habituel. (…) Dupieux s’amuse de la mégalomanie de Dalí, premier

artiste star, qui a construit son statut comme on sculpte une statue, et

dont il fracture l’egotrip en lui collant six acteurs, parfaitement

interchangeables. » Michel Bezbakh – Télérama

Cinéma Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

Diaphana Distribution