Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Da Silva en concert Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Da Silva en concert Dinard, 10 septembre 2021, Dinard. Da Silva en concert 2021-09-10 – 2021-09-10 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine Le chanteur Da Silva proposera un concert de sortie de résidence le vendredi 10 septembre 2021 à 20h30 à l’Auditorium Stephan Bouttet. Da Silva est un infatigable vagabond : musiques de films, mises en scènes dans l’espace public, albums, contes et livres pour enfants, mais aussi peinture, il est toujours là où on ne l’attend pas. « Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse » disait Charlie Chaplin. « Extrait d’une vie imparfaite », le nouvel album de Da Silva, est un contre-coup à cette vision de la félicité. Pour sa tournée, il propose un spectacle solo unique : fardé en clown de cirque, artiste solitaire sans illusions et pourtant plein d’espoirs, Da Silva est entouré de ses peintures, entre irrationnel anarchique et poésie tendre. Pass sanitaire obligatoire. Vendredi 10 septembre 2021 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet +33 2 99 16 00 00 https://www.ville-dinard.fr/agenda/da-silva-en-concert-vendredi-10-septembre-2021/ Le chanteur Da Silva proposera un concert de sortie de résidence le vendredi 10 septembre 2021 à 20h30 à l’Auditorium Stephan Bouttet. Da Silva est un infatigable vagabond : musiques de films, mises en scènes dans l’espace public, albums, contes et livres pour enfants, mais aussi peinture, il est toujours là où on ne l’attend pas. « Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse » disait Charlie Chaplin. « Extrait d’une vie imparfaite », le nouvel album de Da Silva, est un contre-coup à cette vision de la félicité. Pour sa tournée, il propose un spectacle solo unique : fardé en clown de cirque, artiste solitaire sans illusions et pourtant plein d’espoirs, Da Silva est entouré de ses peintures, entre irrationnel anarchique et poésie tendre. Pass sanitaire obligatoire. Vendredi 10 septembre 2021 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Ville Dinard lieuville 48.63423#-2.05682