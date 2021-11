Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Da qui un cantu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le vendredi 3 décembre à 21:00

Concert ——- **Madamicella Trio** Ce trio vocal est un retour aux sources de la polyphonie corse féminine, pour revenir à l’harmonie d’origine, _a cappella_. Un chant de témoignage, de tradition mais aussi de création, pour tout raconter, du profane au sacré, du plus léger au plus grave. Un chant de transmission orale sauvé par quelques âmes conscientes d’une richesse à ne pas perdre, qui rend hommage aux femmes corses. **Direction artistique, chant** Nadine Rossello **Chant** Alice Besnard, Eloïse Chadourne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

