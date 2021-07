DA JESS + DJ BAF Place Stanislas Fabre, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Cuges-les-Pins.

A l’occasion du 14 Juillet, le Comité des fêtes de Cuges-le-Pins organise une soirée musicale et dansante, ainsi qu’une sardinade ! CONCERT GRATUIT Les artistes au programme sont : 21h : DA JESS Le chanteur DA JESS et son album SouL StatioN, dont il est l’auteur et le compositeur, nous livre une musique métissée, teintée de Soul, de blues, de Funk ou encore de Reggae, au service de textes très personnels et portée par une voix sincère et émouvante. Une énergie communicative, un groove constant sur des melodies entêtantes! Il est accompagné de Gilles Fournat à la guitare, Elie Coquard à l’harmonica, Maxime Pignon à la basse et Clement Bedouk à la batterie. 23h à 2h : DJ BAF DJ d’experience, BAF n’a de cesse de chercher le bon groove! Ce soir, préparez vous à un set variété année 80 funky, disco, latino, rock, disco/house, funky/house, pour vous faire danser encore et encore ! Venez bouger et chanter avec eux ! Concert gratuit offert par le comité des fêtes de Cuges-les-pins. Sardinade Site web : [http://www.cuges-les-pins.fr/…/7139-7886/festivites.dhtml](http://www.cuges-les-pins.fr/…/7139-7886/festivites.dhtml)

