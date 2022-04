Da House Trio guest Renaud Gensane: Hommage à Chet Baker Le Cloître, 7 avril 2022, Marseille.

Da House Trio guest Renaud Gensane: Hommage à Chet Baker

Le Cloître, le jeudi 7 avril à 20:00

Jeudi 7 Avril, Hommage à Chet Baker avec le trompettiste Michel Marre et le saxophoniste alto Gérard Murphy, un dîner concert dans les Jardins du Cloître à Marseille Hommage à Chet Baker Da House Trio guest Renaud Gensane Bugliste, trompettiste et chanteur de Jazz, Chet Baker , ange et démon , artiste au style délicat et mélancolique a marqué l’histoire du Jazz. Au fil d’une existence digne d’un roman noir, son œuvre exprime par antithèse, un lyrisme délicat et pudique. Cet hommage est réalisé par le trio Da House qui s’est associé pour l’occasion avec un remarquable soliste, le trompettiste Renaud Gensane (Stéphane Kochoyan ,Grégory Privat, Chris Coleman, Bojan Z. Fiesta Cubana, Lariba, Sexto Sentido, Hermano Olivera, Véronique Sanson, Ibrahim Maalouf, Christophe Maé, Johnny Hallyday, Olivia Ruiz, Marcus Miller, Patricia Kaas ) Line up Michel Marre – Trompette Stéphane Mondésir – Piano Jean Paul Artero – Contrebasse Bernard Cesari – Batterie Gérard Murphy – Saxo alto

57€

♫JAZZ♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



