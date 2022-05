Da Goum Projekt La viste, 7 mai 2022, Marseille.

Da Goum Projekt

La viste, le samedi 7 mai à 20:00

En mai, fais ce qu’il te plaît : viens danser, viens mêler ta douceur à ta rage ! C’est Da Goum Projekt qui mène la danse sous le platane Da Goum Projekt, groupe éclectique rassemblant plusieurs nationalités et couleurs musicales vous fera découvrir une musique métissée, énergique et dansante. Le style musical du groupe voyage entre les musiques du Maghreb, les Musiques du monde et la Musique urbaine tout en gardant une interprétation résolument jazz —————- .Tarif 8€ à régler sur place en espèces, pensez à retirer! .Petite restauration maison et buvette sur place, attention pas de CB .Jauge Limitée, réservation indispensable par sms au 06 33 57 12 16 (nom et nombre de personnes) L’ADRESSE VOUS SERA COMMUNIQUÉE AVEC LA CONFIRMATION DE RÉSERVATION .Pour venir : bus B2 arrêt Résidence St Louis. À partir de 21h30 bus de nuit 526 (même arrêt), nombreuses places de parking sur l’avenue de St Louis. .Le concert est en plein air prévoyez de quoi vous tenir chaud au cas où vous arrêtez de danser… —————- Da Goum Projekt c’est un voyage entre les sonorités du Maghreb, la culture reggae, l’Ethno-Jazz et l’Afrobeat. Le projet est surtout une rencontre humaine entre plusieurs artistes réunis par leurs passions et leur ville adoptive : Marseille. Actif depuis 2017 le groupe a déjà produit un premier EP ainsi qu’un album intitulé « Goum ». Le style musical du groupe voyage entre les musiques du Maghreb, les Musiques du monde et la Musique urbaine tout en gardant une interprétation résolument jazz [https://youtube.com/playlist](https://youtube.com/playlist)… [https://distrokid.com/hyperfollow/dagoumprojekt/goum](https://distrokid.com/hyperfollow/dagoumprojekt/goum)

8€

La viste La Viste 13015 Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T22:30:00