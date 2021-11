Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Da Goum Project imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mercredi 16 mars 2022 à 20:30

Les sonorités de leur musique s’échangeant au fil du temps, le groupe nous entraîne dans un mélange d’univers où la douceur s’allie à la rage et la révolte à la réflexion. À travers leur musique, véritable invitation au voyage, les musiciens touchent plusieurs horizons, abolissant ainsi les frontières. Da Goum Projekt est né d’une rencontre entre des artistes de l’IMFP et Mehdi fraîchement débarqué de sa Tunisie natale. Le style musical du groupe voyage entre les musiques du Maghreb, les Musiques du monde et la Musique urbaine tout en gardant une interprétation résolument jazz. Les textes sont inspirés par l’expérience de la révolte tunisienne de 2011 qu’a vécu de l’intérieur Mehdi, chanteur du groupe. Leur premier album intitulé « GOUM » signifie en tunisien : “Lèves-toi, révoltes-toi.” Stay Goum’z Mehdi Elhamdi “L’Architekt'” : Textes, chant, guitare Neda Cainero “La Colibri” : Textes, chant Alexandre Lantieri “El Padre” : Saxophones, clarinettes Florent Estienne “El Magnifico”: Percussions Aurélien Nowak “Le Ninja : Violoncelle Adem Slimani “Le Moteur” : Basse Julien Heurtel “Le Monstre” : Batterie

6 / 10€

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence

2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T22:30:00

