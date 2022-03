D’à côté – Christian Rizzo – ICI – CCN de Montpellier Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat, 27 mars 2022, Juvisy-sur-Orge.

D’à côté ⭐ – Christian Rizzo – ICI- CCN de Montpellier – Les Bords de Scènes, Espace Jean Lurçat, Juvisy sur Orge ?’?̀ ??̂??́ est un conte perceptif et chorégraphique où évoluent trois êtres. Apparitions et disparitions construisent un paysage mouvant au plateau où la danse et les objets dialoguent avec la lumière et le son, déployant un espace onirique où chaque protagoniste invite l’autre dans son monde. Distribution : Chorégraphie, scénographie, objets lumineux, costumes : Christian Rizzo Interprètes : Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard Création lumière : Caty Olive(accompagnée de Jéronimo Roé) Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos (cercueil / puce moment) Images : Iuan-Hau Chiang Assistanat artistique : Sophie Laly Accompagnement artistique : I-Fang Lin Réalisation costumes : Laurence Alquier Réalisation des masques : Nicole Renchain Direction technique : Thierry Cabrera Régie lumière : Nicolas Castanier ou Thierry Cabrera ou Yannick Delval Régie son, vidéo, led mapping : Jéronimo Roé ou Marc Coudrais ou Antonin Clair Régie plateau : Shani Breton ou Jean-Christophe Minart ou Rémi Jabveneau Programmation logiciel multimédias : Yragaël Gervais “Le chorégraphe invente un espace de métamorphoses où se rencontrent tous les à-côtés d’un spectacle – lumières, son, costumes, images –, d’où son titre. ” Théâtre contemporain Lien billetterie : [http://billetterie.lesbordsdescenes.fr/spectacle?id_spectacle=9271&lng=1](http://billetterie.lesbordsdescenes.fr/spectacle?id_spectacle=9271&lng=1) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 5 à10€

Découvrez le conte chorégraphique au paysage mouvant et onirique.

Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat Pl. du Maréchal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge Essonne



