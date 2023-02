DA BREAK RELEASE PARTY ! TRANSBORDEUR, 23 février 2023, VILLEURBANNE.

DA BREAK RELEASE PARTY ! TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 20:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Imaginez une musique chaleureuse dédiée corps et âme au groove. Ouvrez les yeux et vous trouverez Da Break, quintet lyonnais, qui puise dans ses amours fécondes pour les musiques black américaines, de la soul vintage au hip-hop (option côte Ouest et vieille école), sans se priver de lorgner vers le R'n'B et le funk. La mission que s'est donnée DA BREAK pour ce 3ème album : Proposer un nouvel opus de grande qualité, qui restera gravé éternellement dans les mémoires de la Soul Music. BOOM ! Tout simplement. Et pour cela la ligne de conduite reste inchangée : rassembler, dans la lignée des valeurs sociales défendues dans la musique urbaine des années 90, berceau de leur inspiration. Ambiancer, conscientiser, interpeler, célébrer, réconforter, rester ouvert au monde et à l'autre… Chaque chanson est un tableau, une histoire, une reflexion… Composé durant une période assez mouvementée au niveau émotionnel, cet album transpire d'influences musicales multiples, de la plus old school à la plus contemporaine, en passant par des couleurs West Coast et ou bien Caribéennes. DA BREAK IS BACK et son maître mot reste le même : GROOVE.

Votre billet est ici

TRANSBORDEUR VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhne

