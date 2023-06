UN ETE AVEC LE PARC: A LA CROISEE DES REGARDS – PARC NATIONAL DES CÉVENNES D983 Parking Magnanerie de la Roque Molezon, 1 juillet 2023, Molezon.

Molezon,Lozère

La magnanerie de la Roque est un lieu où histoires naturelles et patrimoines culturels se côtoient et se répondent. Au gré d’une déambulation sur le sentier, un agent du musée Maison Rouge de St Jean du Gard sera là, à vos côtés, pour illustrer ces a….

D983 Parking Magnanerie de la Roque

Molezon 48110 Lozère Occitanie



The magnanerie de la Roque is a place where natural history and cultural heritage come together. As you stroll along the trail, an agent from the Maison Rouge museum in St Jean du Gard will be at your side to illustrate these a…

La magnanerie de la Roque es un lugar de encuentro e interacción entre la historia natural y el patrimonio cultural. Mientras pasea por el sendero, un miembro del personal del museo Maison Rouge de St Jean du Gard estará a su lado para ilustrarle estas a…

Die Magnanerie de la Roque ist ein Ort, an dem Naturgeschichte und Kulturerbe aufeinandertreffen und sich gegenseitig ergänzen. Bei einem Spaziergang auf dem Pfad wird Ihnen ein Mitarbeiter des Museums Maison Rouge in St Jean du Gard zur Seite stehen, um diese Themen zu erläutern.

Mise à jour le 2023-06-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère