BALISES À TROUVER, RÉPONSES À APPORTER – PARC NATIONAL DES CÉVENNES D983 Molezon, 21 juillet 2023, Molezon.

Molezon,Lozère

Descendez par le sentier et rendez-vous devant la magnanerie à l’horaire que vous avez choisi. Là, vous serez accueillis et invités à rechercher les balises cachés. En famille, saurez-vous les trouver et répondre aux questions qui leurs sont associée….

2023-07-21

D983

48110 Lozère Occitanie



Go down the path and meet up in front of the silkworm nursery at your chosen time. There, you’ll be welcomed and invited to search for the hidden markers. As a family, will you be able to find them and answer the questions associated with them?

Descienda por el sendero y reúnase frente al vivero de gusanos de seda a la hora que haya elegido. Allí os darán la bienvenida y os invitarán a buscar los marcadores ocultos. En familia, ¿seréis capaces de encontrarlos y responder a las preguntas asociadas a ellos?

Gehen Sie den Weg hinunter und treffen Sie sich zu der von Ihnen gewählten Zeit vor der Seidenraupenzucht. Dort werden Sie begrüßt und aufgefordert, die versteckten Markierungen zu suchen. Finden Sie sie gemeinsam mit Ihrer Familie und beantworten Sie die damit verbundenen Fragen….

