EXPOSITION APERÇU D’UN SECTEUR CALME LA FORÊT DE PARROY D97 Chemin de Friscati Vitrimont, 1 avril 2023, Vitrimont.

Vitrimont,Meurthe-et-Moselle

Le comité du Souvenir Français de Lunéville consacre l’expo 2022 à une autre vision de 14-18, l’aperçu d’un secteur dit calme : la forêt de Parroy.

Vous y découvrirez notamment des photos du front français et allemand dans ce secteur, vous ferez la connaissance de la chanson allemande Parroy Wald Lied, un titre très poétique tant que l’on n’a pas vu la traduction… Enfin, un film vous montrera l’arrivée de la 42ème Division d’infanterie américaine début 1918 à Lunéville, dans la forêt de Parroy et les villages aux alentours.. Tout public

Vendredi 2023-04-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-15 18:00:00. 0 EUR.

D97 Chemin de Friscati Espace Chaubet – Nécropole Nationale de Friscati

Vitrimont 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The committee of the Souvenir Français of Lunéville dedicates the exhibition 2022 to another vision of 14-18, the glimpse of a so-called quiet sector: the forest of Parroy

You will discover photos of the French and German front in this sector, you will meet the German song Parroy Wald Lied, a very poetic title until you see the translation… Finally, a film will show you the arrival of the 42nd American Infantry Division at the beginning of 1918 in Lunéville, in the forest of Parroy and the surrounding villages.

El comité de Lunéville Souvenir Français dedica la exposición de 2022 a otra visión del 14-18, una mirada a un sector llamado tranquilo: el bosque de Parroy

Descubrirá fotos del frente francés y alemán en este sector, conocerá la canción alemana Parroy Wald Lied, un título muy poético hasta que vea la traducción… Por último, una película le mostrará la llegada de la 42ª División de Infantería Americana a principios de 1918 a Lunéville, al bosque de Parroy y a los pueblos de los alrededores.

Das Komitee des Souvenir Français von Lunéville widmet die Ausstellung 2022 einer anderen Sicht des Ersten Weltkriegs, dem Einblick in einen sogenannten ruhigen Sektor: den Wald von Parroy

Sie werden insbesondere Fotos von der französischen und deutschen Front in diesem Sektor entdecken, Sie werden das deutsche Parroy Wald Lied kennenlernen, ein sehr poetischer Titel, solange man die Übersetzung nicht gesehen hat… Schließlich zeigt Ihnen ein Film die Ankunft der 42. amerikanischen Infanteriedivision Anfang 1918 in Lunéville, im Wald von Parroy und in den umliegenden Dörfern.

Mise à jour le 2023-06-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS