BALLETS ET DANSES D’UKRAINE AU PROFIT DES HÔPITAUX ET ORPHELINATS EN UKRAINE – LE LOUROUX-BÉCONNAIS D963 Val d’Erdre-Auxence, 26 novembre 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Spectacle de ballets et danses d’Ukraine organisé le dimanche 26 novembre 2023 à 15h à l’espace de l’argerie au Louroux-Béconnais..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

D963 Espace Culturel l’Argerie

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Ukrainian ballet and dance show organized on Sunday, November 26, 2023 at 3pm at the espace de l’argerie in Le Louroux-Béconnais.

Espectáculo de ballet y danza ucranianos organizado el domingo 26 de noviembre de 2023 a las 15.00 horas en el espace de l’argerie de Le Louroux-Béconnais.

Ballett- und Tanzaufführung aus der Ukraine, organisiert am Sonntag, den 26. November 2023 um 15 Uhr im Espace de l’argerie in Le Louroux-Béconnais.

