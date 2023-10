Conférence – Notre-Dame de Paris D941 Boissy-lès-Perche, 18 octobre 2023, Boissy-lès-Perche.

Boissy-lès-Perche,Eure-et-Loir

Fernand Schwarz auteur de la « Symbolique des cathédrales » et Philippe Giraud, sculpteur sur le chantier de notre Dame vous proposent une conférence sur le symbolisme et le compagnonnage de Notre-Dame de Paris..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

D941

Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Fernand Schwarz, author of « The Symbolism of Cathedrals », and Philippe Giraud, sculptor on the Notre-Dame site, invite you to a lecture on the symbolism and companionship of Notre-Dame de Paris.

Fernand Schwarz, autor de « El simbolismo de las catedrales », y Philippe Giraud, escultor de las obras de Notre-Dame, ofrecerán una conferencia sobre el simbolismo y la compañía de Notre-Dame de París.

Fernand Schwarz, Autor der « Symbolik der Kathedralen », und Philippe Giraud, Bildhauer auf der Baustelle von Notre Dame, bieten Ihnen einen Vortrag über die Symbolik und das Gesellenwesen in Notre Dame de Paris.

